У США розмалювали свастикою могили євреїв

Свастики були нанесені на 150-200 надгробків на кладовищі на південно-заході штату Іллінойс.

Вандалізм на цвинтарі Сансет-Хілл у Глен-Карбоні, штат Іллінойс, був виявлений вранці 26 травня, повідомляє "Лехаим" з посиланням на CBS News.

Згідно з повідомленнями, свастики також були нанесені на будинки та гаражні ворота сусіднього кварталу. 34-річний чоловік був заарештований як підозрюваний. Кладовище поза конфесійне, на ньому поховано понад 1300 ветеранів, чиновники приступили за очищення надгробків перед Днем пам'яті 28 травня, до публічної меморіальної церемонії.

Глен-Карбон розташований в 15 милях на північний схід від Сент-Луїса, штат Міссурі. Понад100 надгробків були зруйновані на єврейському кладовищі Хесед Шел Емех у Сент-Луїсі в лютому 2017 року. Підозрюваний в цьому був арештований минулого місяця. Йому було пред'явлено звинувачення в організованому вандалізмі. Але йому не було пред'явлено звинувачення в упередженості або злочині на ґрунті ненависті. Атака сталася, коли єврейські громадські центри та інші єврейські установи по всій країні отримали десятки погроз.

Два активіста-мусульманина Лінда Сарсур і Тарек Ель-Мессіді почали кампанію зі збору коштів, щоб залучити 20 тисяч доларів на ремонт, що зрештою привернув більш ніж 162 тисяч доларів.