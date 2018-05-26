Ватикан готується канонізувати ворога євреїв - польського кардинала Августа Хлонда

Папа Римський Франциск схвалив указ про канонізацію польського кардинала часів Другої світової війни Августа Хлонда, який був вкрай ворожий до євреїв.

Рішення про канонізацію було прийнято після проведення дослідження історичної спадщини Хлонда і оцінки його теологічної ролі, повідомляє JewishNews.

Єврейський комітет (AJC) виявив занепокоєння і надіслав послання Ватикану з критикою рішення щодо канонізації кардинала.

У цьому листі глава відділу релігії AJC Рабин Девід Розен наводить рядки з листа Хлонда, у яких він рекомендує полякам ігнорувати єврейське співтовариство і утримуватися від "шкідливого морального впливу євреїв".

"Євреї борються проти католицької церкви, зберігаючи вільне мислення і бувши авангардом безбожництва, більшовизму і підривної діяльності", - сказано в документі, що говорить про непідробний антисемітський характер католицької церкви того часу.

4 липня 1946 року в будівлі Єврейського комітету у Кельце поляки влаштували погром, під час якого загинуло 42 людини і ще 40 були поранені. Після цієї події кардиналом була проведена прес-конференція, але він не засудив поляків і не закликав їх до миру з євреями. Також він називав євреїв посібниками комунізму і вважав, що вони самі винні в трагедії.

З 1926 по 1948 роки Август Хлонд обіймав посаду примаса Польщі (титул архієпископа Гнєзненського, має почесне верховенство), і донині користується великою повагою серед поляків.