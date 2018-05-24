Український єврейський комітет говорить Facebook про блокування акаунтів антисемітів

Директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський раніше повідомляв про те, що комітет починає складати список антисемітів та ксенофобів.

Як повідомляє "Журналіст", цей документ буде поширюватися серед міжнародних організацій, посольства та координуватися з міжнародними єврейськими, правозахисними організаціями, а також Державою Ізраїль для вжиття заходів щодо таких осіб. Крім того, Український єврейський комітет починає переговори з адміністрацією Facebook про блокування облікових записів користувачів, які займаються розповсюдженням ненависті й антисемітизму.

«Ми говорили, що будемо складати список антисемітів та ксенофобів. Для того, щоб цей список був ефективним, щоб вжились якісь заходи або санкції проти людей, які займаються розповсюдженням ненависті й антисемітизму, ми починаємо переговори з адміністрацією Facebook про те, щоб блокувати акаунти таких людей. Наприклад, обліковий запис громадського діяча, який антисеміт, буде заблокований. Він ніколи більше не зможе його відновити. Для публічної людини це буде проблемою, бо Facebook вже став потужним засобом комунікації.

Така людина зможе відкрити інший акаунт, але під іншим ім'ям. Наразі ми будемо починати переговори з Facebook. Ми будемо працювати над списком таких людей в Україні протягом року, і, на жаль, він може бути великим», - підкреслив Долинський.

Як пояснив директор Українського єврейського комітету, на відміну від Німеччини, де такі питання вирішують на державному рівні, в Україні поки немає відповідної законодавчої бази, яка б могла допомогти у боротьбі з ксенофобією та антисемітизмом, зокрема і в інтернеті.

«У Німеччині зайнялися цим питанням на рівні держави. Там прийняли закон про нерозповсюдження мови ненависті, в тому числі в інтернеті, й у Facebook. У зв'язку з цим законом у Німеччині навіть створили спеціальний підрозділ, що займається, наприклад, блокуванням відповідних облікових записів, видаленням всяких постів, які порушують закон. В Україні такого немає, а традиційні способи боротьби, наприклад, скарги, мало ефективні. Тому ми хочемо встановити такий механізм прямого зв'язку між Українським єврейським комітетом і адміністрацією Facebook для більшої ефективності протидії поширенню антисемітизму та ненависті в інтернеті», - розповів Едуард Долінський.