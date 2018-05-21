Завтра у Чернівцях відбудеться прощання із головним рабином Чернівецього регіону Ноахом Кофманським

У Чернівцях 20 травня помер головний рабин Чернівецького регіону Ноах Кофманський.

Прощання із рабином відбудеться у вівторок, 22 травня, з 10 до 12 годину в Єврейському домі на Театральній площі, 5. Про це повідомляє «Молодий буковинець».

Ноах Кофманський народився 13 вересня 1946 року в Чернівцях у глибоко релігійній сім’ї. Його дідусь був рабином. Отримав світську освіту в університетах Москви та Чернівців.

Працював на великих підприємствах м.Чернівці. Наприкінці 70-х років виїхав до Ізраїлю і здобув освіту в релігійних центрах.

Із 1995 року очолює іудейську релігійну громаду, головний рабин Чернівецького регіону.

Вів заняття на факультеті теології при національному університеті, у недільній школі при синагозі, займався благодійністю, співпрацював з Хесед і міжнародними єврейськими благодійними організаціями.