Керівники єврейських громад та організацій закликали правоохоронні органи покарати винних в антисемітських злочинах

Керівники єврейських громад та організацій закликали правоохоронні органи знайти та покарати винних в антисемітських злочинах, вандалізмі на місцях Голокосту.

Про це на свій сторінці в Фейсбук написав директор Українського єврейського комітету Едуард Долінський. Він опублікував повний текст кінцевого документа наради керівників єврейських організацій і громад України російською та англійською мовами.

Учасники наради висловили «глибоку стурбованість зростанням антисемітських інцидентів, проявами ксенофобії та нетерпимості, зокрема, нападами на ромів».

Вони закликали «правоохоронні органи, включаючи поліцію, СБУ, органи прокуратури найсерйознішим чином підійти до виявлення та притягнення до відповідальності винних в антисемітських злочинах, вандалізмі на місцях Голокосту, злочинах на ґрунті ненависті», - зазначено у документі.

Також глави єврейських організацій і громад України вітали «заяву Президента України Петра Порошенка та Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про неприпустимість антисемітизму та рішучу боротьбу з його проявами» та подякували за підтримку США.

Глави єврейських організацій закликали Верховну Раду «прийняти ухвалу «антисемітизму» запропоновану Міжнародним альянсом пам'яті Голокосту й усунути недоліки 161-ї статті КК України, що роблять її неробочою».

Також вони закликали уряд України «прийняти рішення про вступ у Міжнародний альянс пам'яті Голокосту».