У Брянську заклали кленову алею «Праведників народів світу».

Про це повідомила прес-служба Брянської міської адміністрації, повідомляє nashbryansk.ru.

«Я вдячна всім, хто підтримали нашу ініціативу в закладці на набережній алеї Праведників, адже тоді на Брянщині загинуло 17 тисяч євреїв. Подібна алея є в Єрусалимі, тепер вона буде і в Брянську»,- наводять місцеві ЗМІ слова керівника «Хесед Тіква» Ірини Черняк.

За її словами, з тисяч євреїв, що були приведені на розстріл, вижили одиниці.

«З величезної ями де було розстріляно 2,5 тис євреїв, виповз один-єдиний чоловік. Який встиг впасти раніше ніж прозвучала автомата черга. У цій могилі були розстріляні його грудна дитина і дружина молода. І він приповз до хати, у якій попросив притулок», -розповіла Черняк.

На відкритті алеї була присутня невістка жінки, спрятавшей врятувався.

Почесним гостем церемонії став ветеран Великої Вітчизняної війни, гвардії полковник у відставці Еміль Зігель, сам дивом врятувався в Кисловодську в 1942-м. В ході звільнення Брянщини був убитий його брат Самуїл.