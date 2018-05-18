Найбільші єврейські організації України стурбовані зростанням антисемітських інцидентів у країні

Найбільші єврейські організації України «висловили глибоку стурбованість зростанням антисемітських інцидентів, проявами ксенофобії і нетерпимості, зокрема, нападами на ромів».

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав директор Українського єврейського комітету Едуард Долінський.

«Єврейські організації "закликають правоохоронні органи, включно з поліцією, СБУ, органами прокуратури найбільш серйозно підійти до виявлення і притягнення до відповідальності винних в антисемітських злочинах, вандалізмі на місцях Голокосту, злочинах на ґрунті ненависті», - написав, зокрема, він.

Едуард Долінський також написав, що єврейські організації вдячні за підтримку США.

«У той же час, єврейські лідери висловили вдячність за підтримку в боротьбі з антисемітизмом конгресменам США Ро Ханна і Девід Сіссилін, Конгресу США, Всесвітньому єврейському конгресу, Меморіальному музею Голокосту США, Антидифамаційній лізі Євро-Азіатського єврейського конгресу, Американському єврейського комітету, Національній коаліції на підтримку євреїв Євразії та іншим», - написав директор Українського єврейського комітету.

Він також повідомив, що заяву було прийнято вчора, 17 травня, на нараді керівників єврейських громад та організацій, яка відбулася у Києві в готелі "Європейський". Заяву підписали: Всеукраїнський єврейський конгрес, Єврейська конфедерація України, Український єврейський комітет, Конгрес іудейських релігійних громад, Єврейський фонд України, Гіллель, Асоціації в'язнів гетто і концтаборів і більшість регіональних єврейських громад України.

«Повний текст заяви і повний список осіб, що її підписали, буде опублікований пізніше», - повідомив Едуард Долінський.