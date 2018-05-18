У Дніпрі вулицями урочисто пронесли новий сувій Тори

У Дніпрі нову Сейфер-Тора винесли на руках з «Будинку Пчолкіна», помістили під весільний балдахін Хупу та пронесли в урочистій процесії вулицями міста.

Сувій Тори несли на руках, змінюючи один одного, почесні гості церемонії, рабини, лідери та активісти єврейської громади, повідомляється на сайті єврейської громади Дніпра.

Від воріт «Будинку Пчолкіна» процесія пройшла повз будівлі Міжнародного гуманітарно-педагогічного інституту «Бейт Хана», північного входу в центр «Менора» та районного відділення прокуратури, а потім повернула на вулицю Шолом-Алейхема. У цей момент на сходах Центральної синагоги «Золота Роза» вишикувалися парафіяни, які зустрічали Новий Сувій.

У головному молитовному залі відбулися танці з Сувоями Тори – Акафот – і читання спеціальних молитов і благословення, якими супроводжується радісна подія - поява Нового Сувою Тори, який читатимуть вже у найближчі дні на честь свята Дарування Тори в Шавуот.

Також у синагозі була накрита трапеза.