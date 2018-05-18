У Дніпрі вулицями урочисто пронесли новий сувій Тори

14:56, 18 травня 2018
Іудаїзм
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У Дніпрі вулицями урочисто пронесли новий сувій Тори / djc.com.ua

У Дніпрі нову Сейфер-Тора винесли на руках з «Будинку Пчолкіна», помістили під весільний балдахін Хупу та пронесли в урочистій процесії вулицями міста.

Сувій Тори несли на руках, змінюючи один одного, почесні гості церемонії, рабини, лідери та активісти єврейської громади, повідомляється на сайті єврейської громади Дніпра.

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Від воріт «Будинку Пчолкіна» процесія пройшла повз будівлі Міжнародного гуманітарно-педагогічного інституту «Бейт Хана», північного входу в центр «Менора» та районного відділення прокуратури, а потім повернула на вулицю Шолом-Алейхема. У цей момент на сходах Центральної синагоги «Золота Роза» вишикувалися парафіяни, які зустрічали Новий Сувій.

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У головному молитовному залі відбулися танці з Сувоями Тори – Акафот – і читання спеціальних молитов і благословення, якими супроводжується радісна подія - поява Нового Сувою Тори, який читатимуть вже у найближчі дні на честь свята Дарування Тори в Шавуот.

Також у синагозі була накрита трапеза.

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