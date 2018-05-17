Іудеї відзначають Шавуот - свято Дарування Тори

Одне з найбільш значних свят єврейського календаря – Шавуот.

Як повідомляє проект "Єврейські новини", його відзначають на п'ятдесятий день після Песаха, і в 2018 році Шавуот припадає на 19-21 травня.

Шавуот– свято Дарування Тори, яку Всевишній повідав євреям під час одкровення на горі Синай. Також цього дня було дано 10 заповідей, які складають морально-етичну основу буття всіх людей на планеті.

Напередодні свята, традиційно, прийнято всю ніч не змикати очей і читати Тору. Це робиться для того, щоб спокутувати помилку, зроблену в момент Синайського одкровення. Перед тим, як прийняти від Всевишнього знання Тори, єврейський народ довго мандрував по пустелі, очищався духовно й тілесно, готуючись до прийняття мудрості.

У ніч перед відкриттям люди були дуже втомлені, не встигли прокинутися перед сходом Сонця, і проспали початок. Тому, щороку, перед святом Дарування Тори, прийнято не спати та займатися вивченням священного писання.

Коли настає день свята, під час прочитання ранкової молитви, читають також і 10 заповідей. Прийнято, щоб заповіді слухали всі члени родини й громади, включаючи новонароджених немовлят. Цього дня також читають книгу Рут – оповідь про велику прабабку царя Давида.

Після Синайського одкровення та Дарування Тори, були встановлені правила кашрута, але в той час у євреїв не було кошерного м'яса і їм доводилося харчуватися молочними продуктами.