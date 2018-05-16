У США музей Голокосту висловив стурбованість недавніми проявами нетерпимості та антисемітизму в Україні

Національний Меморіальний музей Голокосту США 14 травня виступив із заявою, в якій висловив «глибоку заклопотаність» нещодавніми проявами нетерпимості та антисемітизму в Україні, включаючи насильство проти ромських громад у Києві та Львові.

Про це повідомляє "Лехаим".

У заяві зазначалося, що поряд з недавніми нападами на ромів у країні «відбувається також тривожне зростання антисемітської активності включаючи осквернення єврейських меморіалів, факельні ходи й антисемітські висловлювання, організовані неонацистськими групами у Львові та Одесі, що героїзують нацистських колаборантів, які брали участь у масових вбивствах українських євреїв.

Очевидно, що ще багато чого має бути зроблено для боротьби з антисемітизмом і антиромскими упередженнями, і для припинення всіляких спроб перекручування історії Голокосту шляхом героїзації нацистських колаборантів і відбілювання історичної правди», – говорилося в заяві Меморіального музею Голокосту.

З осудом зазначалося, що в Україні під керівництвом урядового Українського інституту національної пам'яті продовжується політика «вихваляння певних лідерів Організації українських націоналістів (ОУН) і Української повстанської армії (УПА), очищення їх кривавої репутації викликає сумніви щодо намірів уряду».

«Музей закликає український уряд послідовно боротися з новими проявами нетерпимості – включаючи антисемітизм й антиромські настрої – і чесно протистояти минулому країни, включаючи участь деяких українців у вбивстві євреїв і ромів під час Другої світової війни.

Послідовність у підході уряду й напрямок національних ресурсів на ініціативи з меморіалізації трагедії Бабиного Яру та Голокосту в Україні будуть позитивними кроками в цьому процесі», – зазначено в заяві.