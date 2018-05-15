США відкрили посольство в Єрусалимі, який визнали столицею Ізраїлю

Сполучені Штати Америки відкрили своє посольство в Єрусалимі, який визнали столицею Ізраїлю, після перенесення дипломатичної місії з Тель-Авіва.

Про це йдеться в заяві державного секретаря США Майка Помпео, розміщеному на сайті Держдепу.

Зокрема, Помпео заявив, що пишається урочистим святкуванням події, пов'язаної з відкриттям посольства США в Єрусалимі.

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"Ця знаменна подія завершує виконану президентом Дональдом Трампом обіцянку. Як він проголосив 6 грудня 2017 року:" 70 років тому Сполучені Штати при президентові Трумені визнали Державу Ізраїль. Відтоді Держава Ізраїль обрала свою столицю в Єрусалимі, столиці, яку єврейський народ заснував в античні часи. З цієї причини доцільно для Сполучених Штатів визнати Єрусалим столицею Ізраїлю". Ми залишаємося відданими сприянню тривалого та всеосяжного миру між Ізраїлем і Палестиною", - заявив Помпео.

"Я задоволений відвідинами Ізраїлю під час моєї першої закордонної поїздки на посаді державного секретаря. Я з нетерпінням очікую повернення для відвідування нашого нового посольства США і посла Фрідмана в Єрусалимі (посол США в Ізраїлі Девід Фрідман - УНІАН)", - заявив Помпео.