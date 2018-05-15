В Ізраїлі вшанували пам'ять ефіопських євреїв, які загинули під час репатріації в 1980-х роках

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху виголосив промову на церемонії пам'яті ефіопських євреїв, які загинули на шляху в Ізраїль.

Він говорив про недопущення дискримінації за національною ознакою в демократичній країні та про боротьбу з расизмом у всіх його проявах, повідомляє проект "Єврейські новини".

"Для нас неприйнятно, щоб в Ізраїлі, в єврейській державі, відбувалися акти дискримінації та расизму. Але вони є. Тому ми вирішили, що в ізраїльської демократії не має бути місця расизму в будь-якому його прояві. [...] Я вражений просвітницькою діяльністю, мета якої - донести до широких мас знання про героїчну алію (івр. עלייה. - "сходження", - ред.).

Я захоплююся зростанням залученості репатріантів з Ефіопії в сферу культури. Ми все це бачимо й чуємо. Це чудово. Тут зливаються прагнення прийняти ізраїльську ідентичність і бажання використовувати спадок громади.

Імена ефіопських євреїв залишаться в пам'яті, завдяки їх вірності нашій країні, нашому спадку, нашому місту. Ми завжди будемо пам'ятати про жертву тих, хто загинув по дорозі в Сіон, кого згадують у нашій столиці, в Єрусалимі. Нехай буде благословенна їх пам'ять", - сказав Біньямін Нетаньяху.

Щорічно в День Єрусалима в Ізраїлі проходить церемонія пам'яті ефіопських євреїв, які загинули під час репатріації в Ізраїль з 1980 по 1984 роки. В кінці 2007 року на Горі Герцля встановили постійний монумент у пам'ять про загиблих.