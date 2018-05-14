Сучасна історія Стіни Плачу: 51 рік тому ізраїльтянам вдалося відновити контроль над святинею (рос.)

В воскресенье, 13 мая 2018 года, в Израиле отмечается День Иерусалима. Этот праздник установлен в день 28 ияра по еврейскому календарю в честь объединения города после Шестидневной войны.

В 1967 году в ходе битвы за Старый город израильтянам впервые за две тысячи лет удалось восстановить контроль над еврейскими священными местами - Храмовой горой и Стеной плача. С тех пор этот день символизирует неразрывную историческую связь еврейского народа с Иерусалимом.

Через 48 часов после освобождения Стены плача, 7 июня 1967 года, Армия обороны Израиля без формального приказа правительства приступила к разрушению арабского квартала Муграбим, крайние дома которого располагались всего в 4 метрах от Стены плача.

Это было сделано с целью расчистить место для десятков тысяч израильтян, жаждавших как можно скорее прикоснуться к освобожденной после 19-летней иорданской оккупации важнейшей еврейской святыне.

135 домов самого запущенного и тесного арабского квартала в Старом городе были демонтированы, а их жителям была предоставлена приличная денежная компенсация.

Среди всех построек квартала не был разрушен лишь мост Муграбим, по которому туристы продолжают и сегодня подниматься на Храмовую гору.

До расчистки и реконструкции узкая мостовая перед Стеной плача, выделенная мусульманами для евреев еще в Средние века, вмещала не более 12 тысяч молящихся. После расчистки она превратилась в площадь, на которой могут одновременно разместиться около 400 тысяч человек.

Участок Стены, предназначенный для молитв, был продлен на юг с 30 м до 60 м, в то время как территория перед Стеной выросла в 10 раз и достигла 40 м.

Таким образом, маленькая зона перед Стеной плача площадью всего в 120 кв. м превратилась в обширную площадь размером 20 тысяч кв. м.

12 июня 1967 года, в праздник Шавуот, всего через пять дней после освобождения Иерусалима, ЦАХАЛ открыл все ворота Старого города. Свыше 200 тысяч жителей столицы и паломников, прибывших в Иерусалим со всех концов страны, устремились к Стене плача, заполнив до отказа широкое пространство, образовавшееся перед ней.

"Вести".