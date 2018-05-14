В Ізраїлі сотні тисяч євреїв проти осквернення суботи Євробаченням-2019

Заступник міністра охорони здоров'я Яаков Ліцман (Яадут ха-Тора) 14 травня закликав міністрів культури, зв'язку та туризму запобігти оскверненню суботи у разі проведення конкурсу "Євробачення" в 2019 році в Єрусалимі.

Про це повідомляють "Вести".

У листі, направленому міністрам Мірі Регев, Аюбу Каре та Яриву Левіну, Ліцман писав: "В останні дні громадськості стало відомо, що планується проведення міжнародного пісенного конкурсу ("Євробачення") в Ізраїлі приблизно в травні майбутнього року, і Єрусалим розглядається як місце його проведення".

Ліцман зазначив, що він звертається до міністрів "від імені сотень тисяч єврейських громадян з усіх верств населення, для яких важливо дотримання суботи". Заступник міністра пояснив, що він звертається вже зараз, бо деталі заходу ще не встановлені.

"Протягом поколінь народ Ізраїлю дотримувався суботи", - нагадав Ліцман. Він просив докласти всі зусилля, щоб цей конкурс не завдав шкоди святості суботи.