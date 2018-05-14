Глава МЗС Німеччини сказав, що боротьба з антисемітизмом має залишатися частиною ідентичності країни

Міністр закордонних справ ФРН заявив, що внесок у безпеку Ізраїлю є частиною ідентичності Німеччини.

З нагоди 70-ї річниці проголошення держави Ізраїль, яка святкується 14 травня, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Мас (Heiko Maas) нагадав про особливу відповідальність ФРН у боротьбі проти нацизму й антисемітизму, повідомляє "Лехаим".

"Внесок у безпеку Ізраїлю та боротьба проти антисемітизму мають залишатися частиною ідентичності нашої країни", – написав Мас у гостьовому коментарі для газети Bild, текст якого опублікували німецькі інформагентства в неділю, 13 травня.

“Сьогодні ми маємо зайняти однозначну позицію проти будь-якого прояву антисемітизму. Наша відповідальність за захист життів євреїв не закінчиться ніколи", – зазначив глава німецької дипломатії. Через ту обставину, що через 73 років після Голокосту Німеччину та Ізраїль пов'язує справжня дружба, Берліну слід бути "безмежно вдячним"".

Разом із тим міністр вважає "ганебним" для Німеччини, що єврейські школи та інші заклади досі потребують поліцейської охорони, "присуджуються премії за антисемітські провокації, і діти в наших школах зіштовхуються з антисемітськими погрозами".

Єврейська держава Ізраїль була створена 14 травня 1948 року, коли її засновник Давид Бен-Гуріон зачитав у Тель-Авіві декларацію про незалежність. Ізраїль, проте, відзначає цю подію за єврейським календарем, тому святкові заходи розпочалися вже 18 квітня.