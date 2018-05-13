Польські театрали зіграли виставу в зруйнованій синагозі Острога

Члени польського театрального центру “Брама Ґродзька” показали виставу в острозькій Великій синагозі 12 травня.

Вистава від гостей з Польщі – це частина мистецького фестивалю “Острог-Ренесанс”, який тривав до 13 травня, повідомляє Ostroh.info.

На сцені грав актор Вітольд Домбровскі та музикант Роберт Бжозовскі. Вони розказали та показали острожанам три історії, а четверту частково виконали разом з публікою.

“Я думаю, що грати в цій синагозі – це набагато краще, аніж у звичайному театрі. Театр – це храм мистецтва, але ця синагога – це реальний храм”, – коментує актор Вітольд Домбровскі.

Актор грав польською, проте за допомогою проектора на стіні синагоги відтворили український переклад.

Як повідомляють організатори фестивалю, вистава була за творами нобелівського лаурета Ісаака Зінгера Башевіса та головного рабина Острога, керівника вищого навчального релігійного закладу при синагозі (єшиви) 1550 року Маршала Шломо Лурії.

Організаторка фестивалю, начальниця міського відділу культури та туризму Ольга Лозюк говорить, що між синагогою та фестивалем є особливий символізм: відновлення синагоги розпочалося у той рік, коли вперше провели мистецький фестиваль “Острог-Ренесанс”.

“Ось третій рік ми проводимо фестиваль і ми бачимо, у якому стані синагога тепер! Тому я хочу, щоб сьогоднішній вечір і оцей інтерес людей так само був символічним у нашому місті, і щоб надалі наше місто квітнуло так швидко, як і синагога”, – пояснює організаторка Ольга Лозюк.