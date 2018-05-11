У Палестині араби намагалися зірвати паломництво євреїв до гробниці Йосефа

Паломництво до гробниці Йосефа цього місяця було особливо численним. У ніч з 10 на 11 травня у Шхемі зібралося близько 3 000 людей.

Також поруч з гробницею зібралися натовпи мусульман, які намагалися перешкодити паломництву. Військовим довелося стримувати їх і застосовувати силу для того, щоб не допустити зіткнень з ізраїльтянами, повідомляє JewishNews.

Перед цим паломництво відбувалося 5 квітня, на ньому була присутня 1 000 людей і також були випадки зіткнення з арабами.

Для того, щоб здійснити паломництво до гробниці Йосефа у Шхемі, потрібен спеціальний дозвіл військового відомства. Під'їзд до святині здійснюється на автобусах, охорона яких забезпечується ізраїльськими військовими.

Восени 2000 року могила Йосефа у Шхемі була осквернена арабами. Меморіальний комплекс підпалили, після чого пофарбували купол в ісламський зелений колір. Потім влада Палестинської автономії змінила колір на нейтральний і тривалий час святе місце було у занедбаному стані.

У 2010 році, влітку, палестинська влада почала реставрацію гробниці, але так і не довела її до кінця. У квітні і травні 2018 року проводилися чергові роботи з відновлення святині.