У Дніпрі відкрилася виставка про поляків, які рятували євреїв від Голокосту

У Музеї «Пам'ять єврейського народу і Голокост в Україні» відкрилася виставка «Ризикуючи життям», присвячена польським громадянам, які рятували своїх єврейських співвітчизників у роки Другої Світової війни від переслідувань з боку нацистів.

Дніпро став першим українським містом, у якому експонується виставка, повідомляє сайт єврейської громади Дніпра.

Виставка створена варшавським «Музеєм історії польських євреїв Polin» за підтримки Польського інституту в Києві».

На її урочисте відкриття приїхали керівник Генерального Консульства Республіки Польща в Харкові, консул Ян Здановський, куратор виставки, співробітник «Польського інституту в Києві» Марія Заіченко. Пан консул Здановський високо оцінив значимість цієї події і подарував цінний подарунок Музею «Пам'ять єврейського народу і Голокост в Україні» – розкішно видану книгу про тисячолітню історію євреїв Польщі.

Першу екскурсію по виставці, яка покликана представити особистості, історії та мотивації поляків, які рятували євреїв під час Другої Світової війни, провів керівник наукового відділу Музею доктор Єгор Врадій.

Після знайомства з виставкою відбулося її обговорення у форматі відкритої дискусії «Дніпровського історичного клубу», у якому, за допомогою відеозв'язку, взяла участь творець проекту виставки Іоанна Круль (Ізраїль), яка спробувала відповісти на численні питання, пов'язані з політикою історичної пам'яті, концептуальним підходом до висвітлення болючих історичних моментів, у тому числі і питань відповідальності.

Виставка буде експонуватися у Єврейському Музеї Дніпра до середини липня.