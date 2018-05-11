Сейм Литви проголосив 2020-ий роком євреїв та Віленського гаона

Сейм Литви оголосив 2020 рік роком Віленського гаона і литовських євреїв,

Як повідомляє Sputnik з посиланням на прес-службу парламенту Литви, через два роки країна буде відзначати 300-річчя з дня народження литовського рабина і одного з найвизначніших духовних лідерів литовських євреїв - Віленського гаона Еліяху бен Шломо Залмана. Завдяки бен Шломо Залману столицю Литви в путівниках і соціальних мережах називають Північним Єрусалимом.

Всі 92 депутати одноголосно проголосували за рішення зробити 2020-й роком литовського єврейства.

У документі наголошується, що литовські євреї проживають на території країни ще з часів Великого князівства Литовського. Вони зробили значний внесок у створення литовської державності, а також історичний, культурний та науковий розвиток країни. Загальна історія литовців та євреїв, які проживають в одній державі, становить понад 700 років.

Сейм запропонував уряду сформувати комісію для підготовки до року Віленського гаона і литовських євреїв. До 1 лютого 2019 року вона повинна скласти план заходів та оцінити, скільки грошей має бути виділено з бюджету.

Еліяху бен Шломо Залман народився в 1720 році поблизу Бреста в сім'ї рабинів. У молодості відвідав такі центри єврейської та світової вченості, як Берлін, Прага, Амстердам, де зміг зустрітися з низкою авторитетних рабинів. У 1745 році оселився у Вільно. Хоча Еліяху бен Шломо Залман не займав офіційної посади рабина, тим не менше, він отримував платню від громади на потреби своєї сім'ї та ієшиви.

Отримавши прізвисько «Віленський гаон» (що в перекладі з івриту означає «Геній»), Еліяху увійшов в історію як різкий і принциповий критик хасидизму з позицій ортодоксального іудаїзму.

Помер у 1797 р. у Вільні. Могила Віленського гаона шанована серед юдеїв.