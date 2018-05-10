Влада Італії надала імамів ув'язненим-мусульманам

18:55, 10 травня 2018
Іудаїзм
2016 0
В італійських в'язницях з мусульманами працюють кваліфіковані священнослужителі / islam-today.ru

Як зазначив координатор головування Італії в ОБСЄ Віничіо Маті, досвід цей італійська влада пропонує перейняти й іншим державам-членам об'єднання. Про це повідомляє Islam-today.

«Ми вважаємо вкрай важливим стежити за тим, що відбувається усередині в'язниць, враховуючи, що період ув'язнення може прискорити процес радикалізації. Італія вирішила надавати ув'язненим, які сповідують іслам, і супроводжувати їх перебування у в'язницях служителями культу, тобто імамами, метою яких є уникнути небезпечних змін їх віросповідання», - говорить представник Італії, що виступив на антитерористичній конференції ОБСЄ.

Феномен тероризму, між тим, на думку Маті, не можна прив'язувати до якоїсь релігії чи національності.

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