Єврейські жінки просять дозволити розлучення за межами Ізраїлю

Єврейські жінки, які проживають у Франції, звернулися до ізраїльської влади з проханням дозволити розлучення в рамках єврейського закону за межами держави Ізраїль.

Як повідомляє проект "Єврейські новини", в Ізраїлі протягом деякого часу обговорюється законопроект, який передбачає повноваження рабинських судів на розірвання шлюбів, без якого єврейські жінки за межами ізраїльського держави не можуть розлучатися зі своїми чоловіками та створювати нові сім'ї.

У французькій пресі відзначається, що проблема нещасливих сімейних відносин у Франції торкнулася великої кількості єврейок, які потребують ухвалення закону про розлучення.