Поліція Німеччини розшукує 89-річну жінку за заперечення Голокосту

Поліція Німеччини розшукує 89-річну жінку, яка була неодноразово засуджена за заперечення Голокосту.

Урсула Хавербек, яку місцеві ЗМІ вже прозвали «бабусею-нацисткою», отримала 2 роки колонії за восьми статтями у жовтні минулого року. Проте відбувати покарання, строк якого починався 23 квітня, жінка не захотіла і замість цього утекла. Про це повідомляє Jewish.ru з посиланням на Deutsche Welle.

«Засуджена повинна була сама з'явитися у в'язницю до 23 квітня, але цього не зробила. Тому був виданий ордер на її арешт», – йдеться у заяві прокурора.

Відзначається, що засудили фрау Хавербек за заперечення Голокосту не вперше. Так, у 2015 році бабуся заявляла, що «Освенцим не був табором смерті, і це не доведено історично», а також стверджувала, що «Голокост – це найбільша брехня в історії».

За даними поліції, будинок Урсули Хавербек у місті Флото пустує вже тривалий час, і місцеперебування втікачки встановити поки не вдалося.