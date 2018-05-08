У Греції невідомі осквернили могили на єврейському кладовищі

У єврейській частині Нікайського кладовища в районі грецьких Афін невідомі осквернили кілька могильних плит.

Поліція розшукує злочинців, повідомляє проект "Єврейські новини".

Нагадаємо, що в 2012 році Рада Європи затвердила резолюцію, згідно з якою відповідальність за збереження єврейських могил покладається на уряди країн, де знаходяться ці кладовища.

У документі підкреслювалося, що єврейські поховання піддаються більшій небезпеці, ніж інші. Причому загроза виходить не лише від вандалів, а й від місцевих чиновників, які зводять над єврейськими могилами житлові райони, парки відпочинку та склади.