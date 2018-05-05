Палестинський лідер вибачився перед євреями за висловлювання про Голокост

Глава Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас вибачився за свої антисемітські висловлювання.

Про це повідомила в п'ятницю ізраїльська газета The Jerusalem Post.

"Якщо людей образили мої заяви, особливо тих, хто дотримується іудейської віри, то я приношу вибачення", - йдеться в заяві, витяги з якого наводить видання.

"Я б хотів переконати всіх, що це (образи - прим. ред.) не входило у мої наміри, і я поважаю юдейську віру, як і всі інші монотеїстичні релігії", - підкреслив М. Аббас.

За його словами, Голокост є "найбільш огидним злочином за всю історію", а антисемітизм заслуговує осуду.

Таку заяву глава ПНА зробив після того, як лідери ряду країн і дипломати закликали його вибачитися за свої висловлювання. М. Аббас раніше заявив, що євреї самі спровокували Голокост і що їх переслідування було пов'язане з їх поведінкою, а не з релігією.