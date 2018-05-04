В ООН засудили заяву палестинського лідера про те, що євреї самі спровокували Голокост

В ООН у черговий раз висловили стурбованість зростанням антисемітизму в світі.

Після висловлювань лідера Палестини Махмуда Аббаса про Голокост протистояти антисемітизму світових лідерів закликав спецпредставник ООН з близькосхідного врегулювання Миколай Младенов, повідомляє Jewish.ru.

«Подібні заяви є неприйнятними, викликають глибоке занепокоєння та не служать інтересам палестинського народу, а також не сприяють миру на Близькому Сході»,- заявив Младенов.

Євросоюз також назвав неприйнятними зауваження глави Держави Палестини Махмуда Аббаса про Голокост. Про це повідомляється в заяві представника зовнішньополітичної служби ЄС Майї Косьянчич, поширеному в середу, 2 травня. Висловлювання президента Палестини Махмуда Аббаса про те, що євреї спровокували Голокост своєю поведінкою, зустріло осуд з боку міністерства у справах Європи та закордонних справ Франції.

Раніше Махмуд Аббас виголосив промову в Рамаллі, у ході якої заявив, що євреї «кожні 10-15 років» піддавалися погромам у Європі не за національністю, а тому що були банкірами й лихварями. У відповідь прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав міжнародну спільноту засудити Аббаса за антисемітизм.