Під час вибуху на іудейському святі в Лондоні постраждало 30 людей

У ніч на 3 травня у самий розпал іудейського свята в британській столиці прогримів потужний вибух.

Як повідомляє Jewish.ru, сталося це в районі Стэмфод Хілл, де кілька десятків людей святкували єврейське свято Лаг ба-Омер. Відзначається, що в результаті вибуху постраждали, щонайменше, 30 людей.

Вибух стався, коли рабин підніс вогонь до складеного, але ще не розпаленого вогнища. Вогонь опалив людей, що стояли поблизу, і спричинив тисняву на площі. Повідомляється, що багато постраждалих отримали опіки обличчя.

За однією з версій, причиною пожежі могли стати смартфони, складені у вогнище, пише Yeshiva World. Перед запалюванням вогню рабин виголосив промову про те, що смартфони небезпечні і від них треба позбутися. За іншою версією, вибух викликало пальне, яким рясно полили перед розпалюванням багаття.