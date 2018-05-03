В Ізраїлі знайшли артефакт, який доводить існування засновника Каббали

Нещодавно, під час археологічних розкопок у Західній Галілеї, був знайдений фрагмент колони періоду римлян, на якому збереглися письмена на івриті.

Як повідомляє проект "Єврейські новини", дане відкриття є непрямим доказом існування засновника Каббали Рабі Шимона Бар-Іохая, який, як свідчить передання, переховувався в галілейському селі Пкіін від римлян. Це відбувалося після повстання Бар-Кохби в 131-135 роках нашої ери. Тут же Бар-Іохай написав книгу "Зоар".

"Ці написи дуже важливі для наших знань про село Пкіін у римський і візантійський періоди. ... Ніхто не посперечається з письмовим артефактом: у давнину тут була синагога", - пояснює інспектор Управління у справах старожитностей Ізраїлю Йоава Лерера.

Згідно з даними розкопок, на території селища існувала єврейська громада часів заснування Каббали. Сам засновник містичної течії жив і створював свої праці в цій місцевості. Фахівці законсервували знайдені руїни й незабаром на них зможуть подивитися туристи.

*Кабала – це містичний релігійний напрямок іудаїзму, заснований Раббі Шимоном Бар-Іохаєм, автор книги "Зоар", який жив у другому столітті нашої ери. Кабалісти займаються пошуком таємного сенсу священних текстів Тори, який є основним релігійним писанням іудаїзму.