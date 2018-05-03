На єврейському кладовищі Самбора планують створити меморіальний парк

У місті Самбір на Львівщині планують створити Меморіальний парк "Пам'ятай", перший спільний пам'ятник жертвам нацизму, комунізму та новітнім Героям.

Ідею створити такий меморіал вже десять років виношує ініціатор проекту, громадянин Канади Марк Фрайман, передає "Католицький оглядач".

У роки Другої світової війни на старому єврейському цвинтарі в Самборі нацистами проводились масові розстріли мирного населення. Батькам Фраймана вдалося вижити і вони емігрували.

"Це старовинне єврейське кладовище. І більшість тих, кого тут убили під час війни, були євреями. У квітні 1943 року 1200 єврейських чоловіків, жінок та дітей було зігнано на цей цвинтар і розстріляно. Всіх їх поховали у величезній братній могилі. Декого закопали ще живим. У 1944 році тут було розстріляно 17 українських борців з нацизмом. Також там знайшли свій останній спокій у липні 1945 року єврейські жінки та діти, які ховалися на цьому кладовищі. Їх там знайшли і знищили. Разом з тими українцями, які переховували ці єврейські родини. Крім того, там поховані поляки і роми, яких знищили нацисти, - розповідає Марк Фрайман.

У 2008 році канадієць відвідав цвинтар і був вражений занедбаним станом могил. Він створив благодійний фонд і вирішив зайнятися створенням меморіалу. Перший його візит до місцевої влади Самбора був невдалим. Чиновники не захотіли його слухати. Перемовини з місцевою громадою забрали десять років. Теперішній міський голова Самбора Юрій Гамар зацікавлений у створенні пам'ятного місця.