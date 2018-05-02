У Рівненській області поліція почала розслідувати факт пошкодження каплиці на єврейському кладовищі

У Рівненській області поліція почала розслідування за фактом пошкодження молитовної каплиці на єврейському кладовищі в місті Острог.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області, 2 травня в поліцію надійшла заява від 57-річного мешканця Острога про те, що в ніч на 27 квітня невідомі пошкодили молитовну каплицю на єврейському цвинтарі, чим завдали матеріальної шкоди іудейській громаді.

Слідчо-оперативна група виявила в каплиці пошкоджені склопакети вхідних дверей і вікон. Всередині приміщення пошкоджений електроконвектор, меблі та розкидані речі.

Під час огляду місця події правоохоронці не виявили ознак того, що протиправні дії були здійснені на релігійному ґрунті.

Поліцейські в рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України, встановлюють осіб, причетних до вчиненого злочину.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт, терміном від 120 до 240 годин, або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.