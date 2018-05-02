Президент Палестини заявив, що євреї у Європі піддавалися погромам не через релігію

Президент Палестини Махмуд Аббас заявив 30 квітня, що євреї у Європі піддавалися погромам не через їх релігію, а через їх соціальні ролі та фінансові питання.

Виступаючи під час засідання Палестинської Національної Ради в Рамалласі, Аббас приписав це твердження єврейським ученим і сказав, що фактично "такі погроми не мали місця в арабських країнах, де були єврейські громади", повідомляє "Лехаим".

Аббас викликав скандал своєю докторською дисертацією в Московському університеті, коли він вивчав зв'язки між сіоністським керівництвом в Ізраїлі і нацистським режимом у 1930-х роках. У ній він використав твердження заперечувачів Голокосту, таких як Роже Гароді, щодо правильної кількості єврейських смертей у Голокості.

Ізраїльські офіційні особи охрестили Аббаса "заперечником" Голокосту, але він спростував це звинувачення. У січні минулого року Аббас сказав, що "після Голокосту Європа хотіла вирішити проблему євреїв нашим коштом". Президент Реувен Рівлін звинуватив його в тому, що він говорив "точно такі ж речі, за які його багато років тому звинувачували в антисемітизмі та запереченні Голокосту".