Голова Ради рабинів Європи закликав європейських політиків ефективніше боротися з антисемітизмом

Голова Ради рабинів Європи Пінхас Гольдшмідт закликав європейських політиків ефективніше та жорсткіше боротися з проявами антисемітизму: за словами Гольдшмидта, досі у містах Європи є райони, де євреям небезпечно з'являтися в кіпі.

У Ризі проходить конференція європейських рабинів, на якій, зокрема, обговорюється питання безпеки носіння кіпи на вулицях міст Європи, повідомляє російське інформагентство.

Приводом став напад сирійського біженця на ізраїльського студента в кіпі в центрі Берліна 18 квітня. За даними німецької поліції, нападник викрикував антисемітські образи, а одного з молодих людей побив ременем. Після цього він зник, проте потім здався поліції.

У соцмережах з'явилося відео, на якому показано, як молодик б'є іншого ременем і кричить "єврей".

"У Європі дійсно є місця, де євреям небезпечно гуляти в кіпі. Це, наприклад, передмістя Парижа, в Брюсселі є місця. Є місця, де, навпаки, безпечно ходити в них", – сказав рабин Гольдшмідт.

За його словами, кожен напад потрібно обов'язково фіксувати, наприклад, на камеру смартфона, як це було зроблено в Берліні. Якщо це буде робитися і за напади "відразу каратимуть", то з цією проблемою, на його думку, можна буде більш ефективно боротися.

"Але для цього потрібно мати бажання з боку політиків. Політична воля нині є, але вона має бути більш жорсткою, конкретною та ефективною", – зазначив рабин.