У Рівненській області невідомі розгромили могилу рабина Магаршо
11:12, 02 травня 2018Іудаїзм
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Невідомі розгромили могилу рабина Магарша / facebook.com/eduard.dolinsky
В Острозі, у Рівненській області, невідомі розгромили могилу рабина Магаршо.
Про це сьогодні, 2 травня, на своїй сторінці у Фейсбук повідомив директор Українського єврейського комітету Едуард Долінський.
"Звірячий погром на могилі великого рабина Магаршо (1555-1631) в Острозі, Рівненська область. Усі вікна в молитовні були вибиті, святі книги розкидані", - написав Едуард Долінський.
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