В Острозі, у Рівненській області, невідомі розгромили могилу рабина Магаршо.

Про це сьогодні, 2 травня, на своїй сторінці у Фейсбук повідомив директор Українського єврейського комітету Едуард Долінський.

"Звірячий погром на могилі великого рабина Магаршо (1555-1631) в Острозі, Рівненська область. Усі вікна в молитовні були вибиті, святі книги розкидані", - написав Едуард Долінський.