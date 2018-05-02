У Дубно ремонтують синагогу 18 століття

02:15, 02 травня 2018
Іудаїзм
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/ facebook.com/Газета-Дзеркало-плюс

Як повідомляє "Дзеркало плюс", замість дерев’яного каркасу буде встановлена несуча металева конструкція. Її обшиють деревом і покриють. Ззовні новий дах виглядатиме так само, як і старий. 

Поки що роботи ведуться коштами Державного історико-культурного заповідника міста Дубно. Там для цього акумулювали близько 600 тисяч власних коштів.

У заповіднику сподіваються, що початок роботи спонукатиме обласну і міську влади долучитися. За інформацією "Дзеркала плюс", колись міський голова Василь Антонюк обіцяв виділити мільйон на цю справу, і обласна рада теж збиралася надати кошти на реставрацію. 

Загальна кошторисна вартість усіх робіт з відновлення синагоги сягає чотирьох з половиною мільйонів гривень. 

Велика синагога в Дубно була збудована 1784 року і є однією з найбільших синагог у Західній Україні. Входить до складу Державного історико-культурного заповідника міста Дубно. 

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