У Дубно ремонтують синагогу 18 століття

У Дубно Рівненської області ремонтують аварійний та прогнилий дах синагоги 18 століття.

Як повідомляє "Дзеркало плюс", замість дерев’яного каркасу буде встановлена несуча металева конструкція. Її обшиють деревом і покриють. Ззовні новий дах виглядатиме так само, як і старий.

Поки що роботи ведуться коштами Державного історико-культурного заповідника міста Дубно. Там для цього акумулювали близько 600 тисяч власних коштів.

У заповіднику сподіваються, що початок роботи спонукатиме обласну і міську влади долучитися. За інформацією "Дзеркала плюс", колись міський голова Василь Антонюк обіцяв виділити мільйон на цю справу, і обласна рада теж збиралася надати кошти на реставрацію.

Загальна кошторисна вартість усіх робіт з відновлення синагоги сягає чотирьох з половиною мільйонів гривень.

Велика синагога в Дубно була збудована 1784 року і є однією з найбільших синагог у Західній Україні. Входить до складу Державного історико-культурного заповідника міста Дубно.