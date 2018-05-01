У Дніпрі відкрили алею імені єврейського громадського діяча Менахема Усишкіна

20:57, 01 травня 2018
Іудаїзм
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/ djc.com.ua

Завершальним акордом "Тижня Ізраїлю в Дніпрі", організованого Ізраїльським Культурним Центром у Дніпрі при Посольстві Держави Ізраїль в Україні, присвяченому 70-річчю незалежності Єврейської Держави, стала посадка і урочисте відкриття алеї імені Менахема Усишкіна в Молодіжному парку «Новокодацький».

Відкриття алеї імені єврейського громадського діяча Менахема Усишкіна відбулося у неділю, 29 квітня, повідомляє сайт єврейської громади Дніпра.

/ djc.com.ua

Другий секретар Посольства держави Ізраїль в Україні, директор Ізраїльського Центру в Дніпрі В'ячеслав Смоткин підкреслив, що він дуже радий, що ім'я Менахема Усишкіна буде увічнено у місті, де він прожив важливий відрізок свого життя, і що на цій алеї буде висаджено сімдесят кленів – на честь 70-річчя держави Ізраїль.

/ djc.com.ua

Радник міського голови Олег Ростовцев розповів про те, як, завдяки в тому числі і заслугам Менахема Усишкіна, народ Ізраїлю зміг побудувати державу Ізраїль на землі Ізраїлю, і про те, як єврейський народ своїм прикладом надихає багато народів на втілення мрії «бути вільним народом на своїй землі».

/ djc.com.ua

Ім'я Менахема Усишкіна отримала головна алея парку, що веде від «Льодової арени» до монумента «Крило». Участь у посадці дерев взяли як молодь, що бере участь у діяльності єврейських організацій, так мешканці і гості міста, серед яких було чимало відвідувачів парку.

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