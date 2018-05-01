У Дніпрі відкрили алею імені єврейського громадського діяча Менахема Усишкіна

Завершальним акордом "Тижня Ізраїлю в Дніпрі", організованого Ізраїльським Культурним Центром у Дніпрі при Посольстві Держави Ізраїль в Україні, присвяченому 70-річчю незалежності Єврейської Держави, стала посадка і урочисте відкриття алеї імені Менахема Усишкіна в Молодіжному парку «Новокодацький».

Відкриття алеї імені єврейського громадського діяча Менахема Усишкіна відбулося у неділю, 29 квітня, повідомляє сайт єврейської громади Дніпра.

Другий секретар Посольства держави Ізраїль в Україні, директор Ізраїльського Центру в Дніпрі В'ячеслав Смоткин підкреслив, що він дуже радий, що ім'я Менахема Усишкіна буде увічнено у місті, де він прожив важливий відрізок свого життя, і що на цій алеї буде висаджено сімдесят кленів – на честь 70-річчя держави Ізраїль.

Радник міського голови Олег Ростовцев розповів про те, як, завдяки в тому числі і заслугам Менахема Усишкіна, народ Ізраїлю зміг побудувати державу Ізраїль на землі Ізраїлю, і про те, як єврейський народ своїм прикладом надихає багато народів на втілення мрії «бути вільним народом на своїй землі».

Ім'я Менахема Усишкіна отримала головна алея парку, що веде від «Льодової арени» до монумента «Крило». Участь у посадці дерев взяли як молодь, що бере участь у діяльності єврейських організацій, так мешканці і гості міста, серед яких було чимало відвідувачів парку.