Євреї-учасники Другої Світової Війни та жертви нацизму отримають матеріальну допомогу

Об'єднана єврейська громада України виділить матеріальну допомогу до Рош а-Шана понад 14 тисячам євреїв.

Як повідомляє проект "Єврейські новини", всеукраїнський союз єврейських громадських організацій «Об'єднана єврейська громада України» (ОЄГУ) вітає всіх євреїв України зі святами місяця Тишрей (Рош а-Шана, Суккот і Сімхат Тора) і оголошує про старт другого етапу Акції благодійної допомоги євреям-учасникам Другої Світової Війни та жертвам нацизму, в рамках якої фінансову допомогу отримають понад 14 тисяч учасників акції по всій Україні.

На першому етапі Акції понад 12 тисяч ветеранів і жертв нацизму вже отримали фінансову допомогу від Об'єднаної єврейської громади України. На другому етапі організація планує розширити цей список до 16 тисяч чоловік.

Благодійна допомога надається як частина масштабної програми «Євреї України», яка стартувала у 2014 році з ініціативи Об'єднаної єврейської громади України.

Програма націлена на допомогу та підтримку євреїв України у всіх аспектах соціального, культурного, повсякденного життя, відродження й подальшого розвитку єврейського способу життя в Україні та за її межами, розширення і зміцнення зв'язків між єврейськими громадами, організаціями та громадськими об'єднаннями.