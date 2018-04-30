У Дніпрі відбувсяТиждень Ізраїлю, присвячений 70-річчю єврейської держави

Ізраїльський Культурний Центр у Дніпрі при Посольстві Держави Ізраїль в Україні з 22 по 29 квітня провів «Тиждень Ізраїлю в Дніпрі», присвячений 70-річчю незалежності Держави Ізраїль.

У рамках Тижня Ізраїлю в Дніпрі пройшов кулінарний майстер-клас, показ ізраїльського кіно і концерт класичної музики, повідомляє сайт єврейської громади Дніпра.

Важливим аспектом Тижня став кулінарний майстер-клас, для проведення якого в Дніпро з Ізраїлю прилетіла Наталія Левензон, фіналістка 5-го сезону кулінарного проекту «Майстер-шеф», яка провела інтерактивний захід у ресторані на березі Дніпра.

Усі бажаючі могли дізнатися таємниці найважливіших елементів ізраїльської кухні – таємничого хумуса, дивного орієнтального салату і універсального єврейського кулінарного символу – суботньої хали.

В рамках програми «Тижня Ізраїлю» охочі могли подивитися ізраїльський фільм «Шадхен» («Свекор») режисера Аві Нешера.

Великий симфонічний концерт, що відбувся в четвер, представив широку палітру класичної музики, що звучить в Ізраїлі.

Спеціально для проведення цього концерту з Ізраїлю прилетів Беньямін Юсупов, знаменитий піаніст, диригент і композитор, лауреат багатьох премій, у тому числі Премії Спілки композиторів СРСР (1989). І саме йому належало диригувати симфонічним оркестром Дніпровської філармонії імені Когана, щоб представити Дніпру «Вечір класичної музики Ізраїлю».