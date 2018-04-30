Amazon Germany зняв оголошення із зображенням моделі в костюмі рабина з грошима

Після скарг, зображення моделі в костюмі рабина, який тримає гроші, було знято з торговельного сайту Amazon Germany.

Оголошення про костюм – чорний капелюх з синтетичними боковинками вартістю до $ 20-з'явилися на німецькомовній версії Amazon минулого тижня, повідомляє "Лехаим".

Роздрібний торговець, який продає костюми, також продає підроблені бороди, йдеться в повідомленні. Окремо Тайський інтернет-магазин продавав жовті зірки, оздоблені словом «Jude» – «єврей» німецькою – як модний аксесуар.

Нацисти змушували євреїв носити жовті зірки в 1930-1940-х роках. Роздрібний торговець, який продає жовті зірки, повідомив про те, що цей продукт був знятий. Новини про продажі в німецькому підрозділі Amazon і eBay збігаються з кількома заявами європейських лідерів проти антисемітизму.

Президент Франції Емануель Макрон і прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель 26 квітня заявили, що євреї є невід'ємною частиною їх товариств, і вони вважають, що вони, як лідери, діятимуть проти злочинів на ґрунті ненависті проти євреїв. А в Берліні 2000 чоловік, багато з яких були євреями, пройшли маршем, носячи кіпу на цьому тижні.