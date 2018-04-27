Сенатори США висловили стурбованість зростанням антисемітизму та нацизму в Україні та Польщі

У середу 57 членів конгресу США звернулися з листом до Держдепу США, в якому висловлюють стурбованість зростанням антисемітизму та нацизму в Україні та Польщі.

Звернення опубліковано на сайті члена палати представників Ро Ханна, повідомляє проект "Єврейські новини".

У своєму листі сенатори закликали припинити спотворювати історію Голокосту та шанувати нацистських злочинців, а також зайнятися злочинами на ґрунті антисемітизму.

Автори листа вимагають Сполучені Штати домогтися скасування законів: у Польщі про національну пам'ять, а в Україні - про визнання армій ОУН-УПА, УНР і ЗУНР борцями за незалежність.

Конгресмени нагадують про сплеск антисемітської риторики в Польщі після прийняття «закону національної пам'яті».

У законі сказано, що згадка про участь поляків в Голокості – кримінальний злочин.

В Україні ж, на думку конгресменів, влада дозволяє героїзувати злочини нацистів, таких як Шухевич.

Називаючи пам'ятники та вулиці на честь людини, яка брала участь у «Львівських погромах» 1941 року, під час яких було вбито 4 тисячі євреїв, а також безліч української та польської інтелігенції.

Гауптаман (капітан) Шухевич, діючи у складі підрозділу «Бранденбург 800» 30 червня увійшов у Львів (Українська РСР). А пізніше особисто готував полки української міліції, яка відіграла визначальну роль у погромах 1941 року.

У 2017 році 30 червня в річницю «Львівських погромів» проходив «Шухевич.Фест».

Сенатори просять призначити Спеціального посланця з моніторингу та протидії антисемітизму, а також надати його службі все необхідне фінансування.