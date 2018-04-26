Німецьку музичну премію "Ехо" скасували через реп про Голокост

Оргкомітет престижної німецької музичної премії "Ехо" вирішив скасувати її після перемоги реп-дуету "Kollegah".

Як повідомляє проект "Єврейські новини", репери перемогли в номінації "кращий хіп-хоп альбом", в одній із композицій якого звучать такі слова: "Моє тіло більш рельєфне, ніж у в'язнів Освенцима, я творю новий Голокост".

Учасник дуету Фелікс Блюм, який прийняв іслам, на врученні сказав, що він "просто хотів побалдіти". Репер вже був помічений у скандалах. Так він одного разу побив фаната на своєму концерті під час виступу.

Вручення премії викликало шквал критики в Німеччині, від премії відмовився відомий ізраїльський диригент Даніель Баренбойм, який заявив, що повертає всі свої музичні призи "Ехо" на знак протесту проти присудження премії антисемітському альбому. До нього приєдналися рок-музикант Маріус Мюллер-Вестернхаген, піаніст Ігор Левіт, вокаліст панк-рок-групи "Die Toten Hosen" Кампіно.

Премія "Ехо" вручається з 1991 року, переможців німецького аналога "Ґреммі" визначали за кількістю проданих дисків. Рекорд за кількістю премій належить групі "Kastelruther Spatzen".