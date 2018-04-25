У рамках Тижня Ізраїлю в Дніпрі відкрили фотовиставку Бориса Бухмана

У понеділок, 23 квітня, в ізраїльському центрі «Менора» Дніпра відбулося відкриття виставки українського фотохудожника Бориса Бухмана, під назвою «Шалом, Ізраїль», створеної за результатами його поїздки на Святу Землю.

Відкриття виставки відбулося у рамках тижня урочистостей на честь 70-річчя проголошення незалежності держави Ізраїль, які отримали назву «Тиждень Ізраїлю в Дніпрі» і проводяться Ізраїльським Культурним Центром міста, повідомляє сайт єврейської громади Дніпа.

Урочисте відкриття розпочалося з привітання Другого секретаря Посольства держави Ізраїль в Україні, директора Ізраїльського Центру в Дніпрі В'ячеслава Смоткина.

Автор виставки, фотохудожник Борис Бухман розповів гостям заходу про свою любов до Єврейської Держави, емоції, які він втілив у цій виставці, і побажав усім приємного перегляду.

«Відкриття виставки пройшло в теплій, дружній атмосфері, і представлені на ній фотографії отримали високу оцінку як фахівців, так і любителів мистецтва», – зазначив директор Ізраїльського Центру в Дніпрі В'ячеслав Смоткин.

Протягом усього «Тижня Ізраїлю» усі охочі можуть ознайомитися з фотороботами Бориса Бухмана в Галереї центру «Менора».