На Волині виявили єврейські надгробки, які використовувалися в якості бордюрів

Єврейські надгробки-мацеви знайшли на одній із вулиць міста Горохів Волинської області.

Надгробками був вимощений бордюр вулиці, повідомляє "NewsOne" з посиланням на Хесед-громаду.

"Представники нашої громади, спільно з Volunteer Community виїхали на місце, щоб переконатися в цьому факті. Дійсно, на одній вулиці бордюри - це мацеви (надгробки) з єврейського цвинтаря, ми виявили більше 40 штук і думаємо, що це не межа. Ніхто з опитаних нами жителів не зміг сказати, як мацеви опинилися на дорозі", - йдеться в повідомленні Хесед-громади в Фейсбук.

Повідомляється, що місцева влада готова допомогти в перенесенні надгробків на місце історичного єврейського кладовища.

На вулиці міста вже встановили інформаційно-пам'ятний знак.