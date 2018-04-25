У Німеччині євреїв закликали відмовитися від носіння кіп

Євреїв Німеччини закликали відмовитися від носіння кіп у великих містах, таких, наприклад, як Берлін та Мюнхен.

Із відповідним закликом до одновірців виступив голова єврейської ради Німеччини Йозеф Шустер, повідомляє Islam-today з посиланням на Rundfunk Berlin-Brandenbur.

«Відкритий прояв віри – це правильно, однак я б порадив замість кіпи носити у великих містах бейсболку або ще щось», – зазначив, зокрема, він в інтерв'ю для радіостанції Rundfunk Berlin-Brandenburg.

Ця рекомендація, як наголошується, пов'язана з тим, що в Європі значно зріс рівень антисемітизму. Раніше, у квітні, в центрі Берліна було скоєно напад на двох ізраїльтян у кіпах. Зловмисники накинулися на них з ременем, викрикуючи при цьому антисемітські гасла, а після зникли. Влада Німеччини інцидент рішуче засудила, назвавши його «ганебним».