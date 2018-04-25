Єврейська молодь провела волонтерські акції в 37 містах

У середині квітня в 37 містах СНД, відбулися волонтерські акції в рамках міжнародної події J-Serve Day.

Як повідомляє проект "Єврейські новини", щороку, єврейські підлітки по всьому світу збираються разом з єдиною метою - зробити світ кращим. У квітні єврейські підлітки AJT (Active Jewish Teens) з усього СНД занурилися у волонтерство. Допомогти самотнім літнім людям вдома, влаштувати прибирання сміття на єврейському цвинтарі, просто роздати перехожим печиво і кульки; не було рамок та обмежень.

У кожному з 37 міст СНД були проведені свої волонтерські акції. Вони були спрямовані на реалізацію різних потреб для різних верств населення, але з єдиною метою – зробити навколишній світ кращим.

У Кривому Розі всесвітня підліткова волонтерська ініціатива J-Serve Day вже третій рік поспіль успішно залучає небайдужих підлітків клубу BeJewish до здійснення добрих вчинків. 15 квітня підлітки AJT відвідали Криворізький дитячий інтернат № 9 з майстер-класом для 40 учнів.

Також 15 квітня було не простим для тінейджерів молодіжного клубу Мигдаль (Одеса). На J-Serve Day завдання перед ними стояло – зробити цей день добрим для дітей з обмеженими можливостями, з неблагополучних, або мало забезпечених сімей.

У Сумах на J-Serve Day підлітки із задоволенням відвідали дитячий будинок, познайомилися з хлопцями, розповіли їм про свій клуб і AJT, дізналися більше про них та їхні захоплення, пограли разом і потанцювали. Підлітки клубу подарували дітям подарунки, кульки та позитивні емоції.

Хлопці підліткового клубу "Арайот" (Харків) організували та взяли участь у декількох волонтерських акціях. Підлітки відвідали службу порятунку тварин, де допомагали з вигулом собак і кішок, і передали їм необхідне харчування.

Підлітки молодіжного клубу PikaJew (Бельци, Молдова) відвідали дитячий будинок «Drumul spre casă». Учасники МК провели дуже весело і захоплююче час з вихованцями. Дітки встигли стати друзями хлопців молодіжного клубу. Разом грали в Твістер, малювали і танцювали.

Учасники підліткового клубу JeWorld Запоріжжя також приєдналися до міжнародної акції J-Serve Day. В рамках якої провели волонтерську акцію з озеленення міста.

У рамках старту «Тижня добрих справ», спільно з МК AJT (Мелітополь) у рамках міжнародного J-Serve day, вирушили на меморіал «Живі пам'ятайте», який знаходиться поблизу міста, щоб висадити «Алею праведників Мелітополя».