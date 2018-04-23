У Дніпрі відкрили Тиждень Ізраїлю

Вчора на центральній площі Дніпра – площі Героїв Майдану відбулося урочисте відкриття тижня урочистостей на честь 70-річчя проголошення незалежності держави Ізраїль, які отримали назву «Тиждень Ізраїлю в Дніпрі».

Урочисте відкриття розпочалося з виконання державних гімнів України та Ізраїлю, повідомляє сайт єврейської громади Дніпра.

Як зазначив Другий секретар Посольства держави Ізраїль в Україні, директор Ізраїльського Центру в Дніпрі В'ячеслав Смоткин, настільки масштабне святкування стало можливим завдяки підтримці облдержадміністрації та міської ради Дніпра.

Заступник голови ДніпрОДА Олег Кужман, заступник міського голови Дніпра Олександр Шикуленко і член правління єврейської громади Олег Ростовцев у своїх виступах підкреслили схожість історичних доль України та Ізраїлю, значимість для кожного народу здобуття незалежності і побудови заможної національної держави, і побажали Ізраїлю успіху, благополуччя, миру і єдності.

У програмі заходів були майстер-класи, вікторини, також на площі була організована фудзона.

Нагадаємо, що "Тиждень Ізраїлю в Дніпрі" проходить з 22 по 29 квітня. Усі заходи безкоштовні, проте на більшість із них треба отримати запрошення в Ізраїльському Культурному Центрі.