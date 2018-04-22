У Дніпрі розпочався Тиждень Ізраїлю, присвячений 70-річчю єврейської держави

Ізраїльський Культурний Центр у Дніпрі при Посольстві Держави Ізраїль в Україні проводить «Тиждень Ізраїлю в Дніпрі», присвячений 70-річчю незалежності Держави Ізраїль.

Тиждень Ізраїлю відкривається сьогодні і буде проходити з 22 по 29 квітня, повідомляє сайт єврейської громади Дніпра.

Відкриття «Тижня Ізраїлю» проходить сьогодні у форматі ярмарку на головній площі Дніпра – площі Героїв Майдану.

У понеділок, 23 квітня – відкриття виставки українського фотохудожника Бориса Бухмана, під назвою «Шалом, Ізраїль», створеної за результатами поїздки на Святу Землю. Захід відбудеться у галереї центру «Менора».

У вівторок, 24 квітня – майстер-клас із гастрономії від Наталії Левензон (Ізраїль), фіналістки 5-го сезону кулінарного проекту «Майстер-шеф», яка познайомить з особливостями ізраїльської кухні, як важливого аспекту культури.

У середу, 25 квітня – вечір сучасного ізраїльського кіно з показом фільму Аві Нешера «Шадхен» («Свекор»), який в англомовному прокаті називається «Once I was» («Одного разу я був»).

У четвер, 26 квітня – вечір класичної музики – концерт у Філармонії імені Когана симфонічного оркестру під керуванням диригента Беньяміна Юсупова (Ізраїль).

Кульмінацією "Тижня Ізраїлю в Дніпрі" стане створення у Молодіжному парку Новокодацькому алеї імені Менахема Усишкіна, на якій будуть висаджені 70 кленів, на честь 70-річчя держави Ізраїль. Ця церемонія відбудеться у неділю, 29 квітня.