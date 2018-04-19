Головний рабин України та мер Львова обговорили проблему збереження єврейської історичної спадщини

15:47, 19 квітня 2018
Іудаїзм
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Мер Львова Андрій Садовий та головний рабин України Яків Дов Блайх / jewishnews.com.ua

Під час зустрічі сторони обговорили, зокрема, й проблему збереження єврейської історичної спадщини, повідомляє проект "Єврейські новини".

Андрій Садовий розповів лідеру українського юдейства про останні досягнення міста Лева у розглянутому напрямку. Зокрема, 4 вересня 2016 року у Львові стартував громадський меморіальний проект «Простір Синагог». Це перший в Україні випадок, коли вшанування місць єврейської історії ініціювали і реалізували не громадські організації або фонди, а міська рада у співпраці з вітчизняними та зарубіжними партнерами. Адже три сакральні споруди («Золота Роза», Бейт Гамідраш і Велика міська синагога) були знищені в 1940-х роках, під час Голокосту.

Після здобуття Україною незалежності ця ділянка у центрі міста прийшла в запустіння і була захована за великим металевим парканом. Тому тут і оголосили міжнародний архітектурний конкурс щодо ревіталізації місць єврейської історії у Львові. За більш ніж рік вдалося законсервувати вцілілі залишки синагоги «Золота Роза», облаштувати на її території дренажну систему, а автентичний фундамент Бейт Гамідраша було очищено від бетону та промарковано білим каменем.

Також тут була встановлена меморіальна інсталяція «Увічнення» з цитатами жителів Львова та відомих євреїв, пов'язаних з містом, демонтовано літній майданчик сусіднього ресторану та висаджені нові дерева. Головна ідея проекту: «Єврейська історія Львова - це загальна спадщина та відповідальність».

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