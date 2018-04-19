Головний рабин України та мер Львова обговорили проблему збереження єврейської історичної спадщини

Мер Львова Андрій Садовий зустрівся із головним рабином Києва та України Яковом Дов Блайхом.

Під час зустрічі сторони обговорили, зокрема, й проблему збереження єврейської історичної спадщини, повідомляє проект "Єврейські новини".

Андрій Садовий розповів лідеру українського юдейства про останні досягнення міста Лева у розглянутому напрямку. Зокрема, 4 вересня 2016 року у Львові стартував громадський меморіальний проект «Простір Синагог». Це перший в Україні випадок, коли вшанування місць єврейської історії ініціювали і реалізували не громадські організації або фонди, а міська рада у співпраці з вітчизняними та зарубіжними партнерами. Адже три сакральні споруди («Золота Роза», Бейт Гамідраш і Велика міська синагога) були знищені в 1940-х роках, під час Голокосту.

Після здобуття Україною незалежності ця ділянка у центрі міста прийшла в запустіння і була захована за великим металевим парканом. Тому тут і оголосили міжнародний архітектурний конкурс щодо ревіталізації місць єврейської історії у Львові. За більш ніж рік вдалося законсервувати вцілілі залишки синагоги «Золота Роза», облаштувати на її території дренажну систему, а автентичний фундамент Бейт Гамідраша було очищено від бетону та промарковано білим каменем.

Також тут була встановлена меморіальна інсталяція «Увічнення» з цитатами жителів Львова та відомих євреїв, пов'язаних з містом, демонтовано літній майданчик сусіднього ресторану та висаджені нові дерева. Головна ідея проекту: «Єврейська історія Львова - це загальна спадщина та відповідальність».