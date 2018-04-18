У Франції вандали осквернили єврейський цвинтар

Єврейське кладовище біля Парижа було сплюндровано людиною, яка знищила вісім надгробків.

Як повідомляє "Лехаим", інцидент стався на початку цього тижня, згідно зі зробленою 18 квітня заявою Семмі Гозлана, президента Національного бюро за пильності проти антисемітизму або BNVCA, привів до легких пошкоджень надгробків на кладовищі в Сен-Сен-Дені на північ від французької столиці.

За словами Гозлана, молода жінка африканського походження, яка часто гуляла по території кладовища, підозрюється в тому, що вона пов'язана з вандалізмом. У заяві не описувався збиток і не було зазначено, чи підозрюється жінка у злочині на ґрунті ненависті.

За словами Гозлана, BNVCA подала кримінальний позов в поліцію. Минулого року особи, які залишилися невідомими, знищили 40 з 50 надгробків на єврейському кладовищі 18-го століття в східній Франції. Перехожий помітив вандалізм на занедбаному цвинтарі в Вальдвіссі, селі, розташованому в 215 кілометрах на схід від Парижа.