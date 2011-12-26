Суд в Ірані "помилує" зрадливу дружину - її повісять

Вирок громадянці Ірану Сакіне АШТАНІ, яку було визнано винною в подружній зраді й засуджено до побиття камінням, може бути змінений.

Як повідомило агентство ISNA, суд розглядає можливість проявити поблажливість, переглянувши покарання. 44-річну іранку, швидше за все, повісять.

"Ніякого поспіху немає. Експерти із шаріатського права розглядають усі обставини справи, щоб вирішити, як її буде страчено", - заявив голова верховного суду провінції Східний Азербайджан Малек Адждар САЛЕФ.

Жінку заарештували після вбивства в 2005 році її чоловіка. У ході слідства вона зізналася, що вступила в незаконні любовні стосунки й сприяла вбивцям. Однак адвокат АШТАНІ заявив, що визнання було вибито під тортурами.

Кримінальний кодекс Ісламської Республіки передбачає як покарання за позашлюбний секс смерть через каменування.

Цей вид покарання регулярно практикували в Ірані, починаючи з 1979 року.

У 2002 році на цей вид страти було накладено мораторій, хоча в Кримінальному кодексі даний параграф усе ще є. Переважна більшість жертв цього варварського закону - жінки.

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