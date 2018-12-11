Як і коли відкрилась перша київська мечеть

Поблизу Щекавицького кладовища знаходиться перша мечеть, що була збудована в Києві. Вона називається «Ар-Рахма», що в перекладі називається «Милосердя».

Не випадкове місце

Ця місцевість називається «Татарка». Назва походить від нижньогородських татарів, які оселились там у середині XIX століття. У 1897 році, згідно з переписом населення, у Києві мешкало 1759 мусульман. Перша мечеть була відкрита у 1897 році на Подолі. Вона знаходилась на другому поверху дерев’яного будинку та займала три кімнати. Будинок до наших днів не зберігся.

У 1913 році почалось будівництво першої кам’яної мечеті на вулиці Гоголівській. Але в ті буремні часи завершити проект так і не вдалось. На Щекавиці знаходиться старе мусульманське кладовище. Воно було засноване перед Другою світовою війною. Кладовище привертає увагу тим, що замість хрестів на могилах півмісяці, а написи зроблені двома мовами: арабською в’яззю та кирилицею. Саме поряд з ним була побудована «Ар-Рахма».

Як будували мечеть?

У 1992 році український релігійний діяч ліванського походження Ахмед Тамім заснував Духовне Управління мусульман України. Одним з основних завдань він визначав будівництво мечеті. У 1996 році Київська Держадміністрація виділила земельну ділянку для будівництва мусульманського молитовного дому.

Будівництво проводилось на пожертви мусульманської громади. У 1998 році був завершений перший етап. А вже у 2000 році над куполом з’явився на півмісяць. І тоді мечеть відкрила свої двері для вірян.

У 2004 році вирішили побудувати мусульманський комплекс із мусульманською школою і у 2009 почалось будівництво мінарету. Роботи тривали до 2011 року.

Офіційне відкриття відбулось 2 грудня 2011 року. Урочистий захід відвідали як представники української влади, так і закордонні гості. Серед них були посли 50 мусульманських та європейських країн.

Мечеть сьогодні

Головною відмінністю київської мечеті є те, що з мінарета не лунає заклик до молитви. Як пояснив Шейх Ахмед Тамім таке рішення було прийнято, щоб не турбувати представників інших релігійних конфесій, що мешкають поряд. На територію «Милосердя» можуть заходити не лише мусульмани, а й всі охочі. Там проводять екскурсії, читають лекції. Єдине правило – поважати традиції цього місця.

"Інфолайф"