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В аеропорту Стамбула побудують мечеть

10:59, 06 грудня 2018
Іслам
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В аеропорту Стамбула з'явиться мечеть / islam-today.ru

Відповідний тендер, як повідомляє Islam-today з посиланням на турецькі ЗМІ, буде опубліковано 17 грудня. Участь у тендері можуть прийняти як місцеві, так й іноземні компанії.

За попередніми даними, площа мечеті складе дві тисячі квадратних метрів. Перших прихожан мусульманський храм у стамбульському аеропорту має прийняти вже у 2019 році.

На сьогодні в Туреччині – 55 аеропортів. Мечеті або молитовні кімнати є практично в кожному з них.

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