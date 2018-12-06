В аеропорту Стамбула побудують мечеть

В аеропорту імені Сабіхи Гекчен в Стамбулі буде побудований мусульманський храм.

Відповідний тендер, як повідомляє Islam-today з посиланням на турецькі ЗМІ, буде опубліковано 17 грудня. Участь у тендері можуть прийняти як місцеві, так й іноземні компанії.

За попередніми даними, площа мечеті складе дві тисячі квадратних метрів. Перших прихожан мусульманський храм у стамбульському аеропорту має прийняти вже у 2019 році.

На сьогодні в Туреччині – 55 аеропортів. Мечеті або молитовні кімнати є практично в кожному з них.