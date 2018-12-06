В аеропорту Стамбула побудують мечеть
10:59, 06 грудня 2018Іслам
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В аеропорту Стамбула з'явиться мечеть / islam-today.ru
В аеропорту імені Сабіхи Гекчен в Стамбулі буде побудований мусульманський храм.
Відповідний тендер, як повідомляє Islam-today з посиланням на турецькі ЗМІ, буде опубліковано 17 грудня. Участь у тендері можуть прийняти як місцеві, так й іноземні компанії.
За попередніми даними, площа мечеті складе дві тисячі квадратних метрів. Перших прихожан мусульманський храм у стамбульському аеропорту має прийняти вже у 2019 році.
На сьогодні в Туреччині – 55 аеропортів. Мечеті або молитовні кімнати є практично в кожному з них.
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